Seit fünf Jahren gibt es den Sonntagsbraten in der Rhöner Botschaft in Dermbach auch zum Mitnehmen – gegen Barzahlung sonntags 11 bis 13 Uhr. Wer samstags bis 20 Uhr vorbestellt, bekommt einen süßen Gruß gratis. Vergangenes Wochenende stand zum Beispiel das Ox-Gulasch auf der Speisekarte für den Sonntagsbraten. Nach Angaben von Björn Leist verwendet er für acht Portionen folgende speziellen Zutaten für sein Ox-Gulasch: zwei Kilogramm Rindergulasch, 200 Gramm Schalotten oder Perlzwiebeln, eine Zitrone für den Abrieb und den Saft, vier Knoblauchzehen, Cayennepfeffer, Paprikapulver, Majoran, Gewürzsäckchen, Soßenansatz und Fond. Der Sternekoch empfiehlt folgende Zubereitung für sein Ox-Gulasch: „Das Röstgemüse für den Soßenansatz ordentlich und gleichmäßig schneiden, dass es später im Busch bleibt und serviert wird.“ Das Fleisch möge man mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen, bevor es in einem Topf „sehr scharf mit Farbe“ angebraten wird. Im Anschluss „wieder herausnehmen und zur Seite stellen“. Der Soßenansatz werde mit Knoblauch und den Perlzwiebeln angesetzt. Björn Leist: „Wichtig ist, das Röstgemüse sollte gleichmäßig in etwas kleinere Würfel von zwei mal zwei mal zwei Zentimeter geschnitten werden.“ Dazu gibt der aus der hessischen Rhön stammende Koch das Fleisch, welches er aufgießt und zirka 90 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lässt oder im Ofen bei 150 Grad. „Zum Schluss die Soße mit Gewürzen, Zitronenabrieb und Saft abschmecken“, so Leist.