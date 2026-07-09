2023 wurde der Förderantrag auf den Weg gebracht – nun ist er fertig: Im Garten des Dermbacher Schlosses, hinter dem rechten Seitenflügel, eröffnete die Gemeinde Dermbach und die Thüringer Verwaltung Unesco-Biosphärenreservat Rhön gemeinsam mit den vielen Beteiligten des Projektes den neuen Bienen- und Schmetterlingslehrpfad. Über eine Strecke von 35 Metern ist entlang der Schlossmauer eine Bienen- und Schmetterlings-Weide mit heimischen Pflanzen, einem XXL-Insektenhotel und verschiedenen Schautafeln rund um die in der Region vorkommenden Arten von Schmetterlingen, Bienen und Hummeln entstanden.