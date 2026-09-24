Am 24. Oktober beginnt in Dermbach die Taubenmarktsaison – und Sebastian Witte ist der neue Marktmeister. Nach einstimmigen Beschluss wurde er in dieser Woche in der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) in dieses Ehrenamt bestellt. Der bisherige Marktmeister Helmut Zimmermann hatte diese Tätigkeit Ende der vergangenen Saison, zum 30. April 2026 niedergelegt. Das berichtete der Bürgermeister auf Anfrage der Redaktion.