Nach mehr als 20 Jahren ehrenamtlicher kommunalpolitischer Tätigkeit hat Mario Canis sein Mandat im Dermbacher Gemeinderat niedergelegt. Dass er diesen Schritt in Betracht zieht, hatte er bereits in der November-Sitzung erwogen – und kurz darauf Fakten geschaffen. In der Folge wurde nun Nadin Kammler aus Bernshausen, als Nachrücke-Kandidatin von der SPD-Liste der jüngsten Kommunalwahl als neues Mitglied in dem Gremium begrüßt – und von Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) verpflichtet.