In der Gemeinde Dermbach steht eine Anhebung der Preise für das Essen in den Kindergärten an. Beschlossen ist noch nichts, die Neukalkulation läuft. Eine Beratung zu dem Thema stand auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung – für den nicht öffentlichen Teil. Zuvor nutzte Gemeindeelternsprecher Maik Kühne die Bürgerfragestunde, um Argumente aus Sicht der Betroffenen vorzubringen – und an die Ratsmitglieder zu appellieren, bei der Erhöhung moderat vorzugehen.