Bereits in den späten 1990er-Jahren war damit begonnen worden, das Großprojekt „Sanierung der Propstei Zella“ auf den Weg zu bringen. Das prächtige Barockensemble, zu dem neben dem ehemaligen Propsteigebäude, Propsteikirche, Marstall, Ehrenhof und der historische Klostergarten gehören, ist ein Schmuckstück in der Rhön. Um dieses in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, wurde bereits viel Geld investiert. Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts hatte sich allerdings etwa zwei Jahre nichts mehr getan – weil die Förderung ins Stocken geraten war.