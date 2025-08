Drei Brände hatten die Feuerwehr in einer Nacht Mitte Juli in Dermbach auf Trab gehalten. Zunächst war eine Papiertonne, dann eine Hecke und schließlich das ausgebaute Dachgeschoss einer Scheune in Flammen aufgegangen. Die drei Brandorte im Hauckeweg und in der Straße „Zum Friedhof“ lagen nicht weit auseinander und befanden sich jeweils in direkter Nähe zu Wohnhäusern. Ein Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern, Menschen wurden nicht verletzt. Allerdings entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.