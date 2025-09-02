Beratungen und Beschlüsse zu den Plänen eines Investors, ein Areal im Dermbacher Ortsteil Diedorf, zur Erzeugung von erneuerbaren Energien zu nutzen, haben „schon mehrere Gemeinderatssitzungen gefüllt“, wie Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums feststellte. Nun stand der „Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Diedorf/Rhön“ an. „Das wäre jetzt der letzte Schritt, damit das Ganze jetzt greift und es weitergehen kann“, sagte der Bürgermeister.