Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, darunter einer fulminanten Festwoche mit einem beeindruckenden Historienspektakel, feierte Dermbach im Mai dieses Jahres sein 880. Gründungsjubiläum. Die Kreisschau der Rassegeflügelzüchter am vergangenen Samstag und Sonntag reihte sich würdig in das Jahrfeierprogramm der Rhöngemeinde ein. Der 1906 gegründete Geflügel- und Kaninchenzuchtverein Dermbach erwies sich erwartungsgemäß erneut als guter Gastgeber. Mit der Schlosshalle bietet Dermbach darüber hinaus nahezu perfekte Voraussetzungen für eine Kreisschau von derartiger Dimension, vor allem aber für die ausgestellten Tiere, deren Wohl für Veranstalter und Züchter an erster Stelle steht.