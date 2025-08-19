„Eine Dreckecke für die Ewigkeit?“ Mit dieser Frage wandten sich mehrere Einwohner aus Föhlritz an die Redaktion. Dazu schickten sie ein Foto von einem Grundstück, auf dem die Reste eines abgerissenen Hauses zu sehen sind und schrieben dazu: „So sieht es aus, wenn eine Abbruchfirma, beauftragt vom Landratsamt, mit einer sogenannten Sicherungsmaßnahme die Baustelle verlassen hat.“ Dieser Anblick sei „schockierend“ und „wir möchten das so nicht hinnehmen“, erklärten die Föhlritzer.