Erlebnistouren, Rummel, Kinderdisco und eine musikalische Zeitreise. Der erste von drei bunten Tagen in Dermbach brachte am Freitag, dem Weltkindertag, von früh bis spät die Generationen zusammen. Die Party mit „Mario und Luigi“ und ihren Vibes aus den 1990er- und 2000er-Jahren am Schloss Dermbach war schließlich der Höhepunkt des Feiertages. Noch bis Sonntag hieß es aber „Dermbach feiert“. Das Programm bot zahlreichen Attraktionen, Naturerlebnisse, Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten – für jeden Geschmack war etwas dabei. Der Sonntag begann schließlich mit einem festlichen ökumenischen Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche, der unter dem Motto „Fünf Jahre Einheitsgemeinde Dermbach“ stand. Gefolgt wurde dieser von Frühshoppen auf dem Schlossgelände und buntem Markttreiben. Die Oechsner Musikanten, der Chor Stadtlengsfeld und der Kindergarten Urnshausen rundeten das Fest ab. Bericht vom Rhöner Wandertag am Samstag in Dermbach: Seite 13