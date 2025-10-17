In der Gemeinde Dermbach wird eine Bürger-App eingeführt. Über diese sollen die Einwohner künftig schnell über Aktuelles, beispielsweise Straßensperrungen, informiert werden. Und in Gefahrensituationen, etwa bei Bränden, Unglücken oder Naturkatastrophen, ist so eine sofortige Warnung der Bevölkerung möglich. Darüber hinaus soll das Ganze ein umfangreiches Serviceangebot sein, eine Plattform, über die die Leute mit Behörden und auch untereinander in Kontakt treten – und alles, was in und um Dermbach wichtig ist, erfahren.