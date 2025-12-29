Am 2. Advent hatte der „Handwerkerchor Liederkranz 1858 Dermbach“ im Zusammenwirken mit den Albasängern, Canticum Novum, den Heavenly Voices, der Musikfabrik, dem Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde und dem Tiefenorter Vocalensemble Viva la musica sein traditionelles Adventskonzert in der evangelischen Dreieinigkeitskirche veranstaltet und die Konzertbesucher auf eine besinnliche und vor allem friedliche Weihnacht eingestimmt. Auch wenn Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage bereits vorüber sind: Es ist Weihnacht!