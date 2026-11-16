Sie überdauerte Jahrhunderte, stand im Mittelpunkt dramatischer Hochwasser, bürokratischer Hürden und leidenschaftlichen Bürgerengagements: Die historische zweijochige Feldabrücke zwischen Dermbach und Lindenau ist nicht nur ein architektonisches Kleinod der Rhön, sondern auch eines der bewegendsten Kapitel der lokalen Zeitungsberichterstattung der letzten Jahre. Mit dem Baubeginn im November 2026 schlägt die Geschichte des Bauwerks nun endlich ein neues, hoffnungsvolles Kapitel auf.