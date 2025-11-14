Mit der ersten bekannten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1355 ist die etwa 600 Einwohner zählende Rhöngemeinde Gehaus, Ortsteil von Dermbach, 670 Jahre alt. Die evangelische Dorfkirche in ihrer heutigen Form stammt aus dem Jahr 1765 und zählt aktuell 260 Jahre. Wie die Kirche, so gehört auch die in Trägerschaft des DRK- Kreisverbands Meiningen stehende Kita, die über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren im wohl markantesten Bauwerk von Gehaus, dem in den Jahren 1710-1716 von Graf Eduard von Boineburg zu Lengsfeld errichteten Oberen Schloss, ihr Domizil hatte und wohl daher – nomen est omen – den Namen „Schlosszwerge“ trägt, zum Dorf.