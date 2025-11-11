Der Herbst lag in der Luft, als sich die Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Regelschule Dermbach gemeinsam aufmachten, um die diesjährige Apfelernte einzuholen. Trotz Regen und kühlen Temperaturen ließen sich die Klassen 6a und 6b nicht entmutigen. Zusammen mit Ralf Linse sammelten sie auf dessen Streuobstwiese eifrig Äpfel – prall, bunt und duftend nach Herbst. Alte Sorten wie Boskop und Sternrenette landeten in den Körben – die Grundlage für einen ganz besonderen, naturreinen Apfelsaft der Biosphärenschule.