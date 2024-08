Nach erfolgreich eingebrachter Ernte wird in Dermbach schon seit vielen Jahren das Kirchweihfest (Kirmes) gefeiert. Im Jahre 1714 wurde die Dreieinigkeitskirche anlässlich der Kirmes geweiht. In diesem Jahr findet die 310. Traditionskirmes – vom 17. bis 21. Oktober – im Schlosshof zu Dermbach statt. „Gemeinsam wollen wir am Donnerstag, 17. Oktober, mit einem Kirmesgottesdienst in das Jubiläum starten und anschließend die Zeltkirmes einläuten“ – dazu eingeladen seien alle ehemaligen Traditionspärchen, heißt es in der Ankündigung der Kirmesgesellschaft Dermich e.V. Der Freitag beginnt mit dem alljährlichen Ständchen im Ort. Ab 21 Uhr steigt die Kirmesdisco mit verschiedenen DJs . Auch der Samstag ist von Tradition geprägt: Morgens Ständchen im Ort, abends Kirmestanz mit Musik von den „Oxen“. Der Sonntagmorgen startet mit Kirmesgottesdiensten in der evangelischen sowie der katholischen Kirche. Auch hier sind die ehemaligen Platzpärchen eingeladen. Im Anschluss finden das Mittagessen im Kirmeszelt und die Kinderkirmes statt. Später lädt die Kirmesgesellschaft zum „Dämmerschoppen“ ein. Am Montag wird mit „Haxenessen“ und Kreuzbergbier gefeiert. Anschließend wird die Kirmes traditionell beerdigt. Für die ehemaligen Traditionspärchen findet am 31. August um 18 Uhr eine Versammlung zur Planung der Abläufe statt. Der Verein bittet darum, bis zum 14. September per E-Mail (kirmes-dermich@web.de) oder telefonisch mitzuteilen, „ob ihr an der Traditionskirmes teilnehmt und ob eine Schürze und ein Sträußchen für den ehemaligen Ploatzburschen benötigt werden“.