Am Freitag steht auf dem Kunstrasenplatz in Steinach das nächste Südthüringer Duell an: Der SV 08 Steinach empfängt die SG Lauscha/Neuhaus. Obwohl die Gäste aus dem sieben Kilometer entfernten Lauscha als Aufsteiger aktuell zwei Punkte mehr auf dem Konto haben, spricht die Derbybilanz für die Nullachter. Den bislang einzigen Pflichtspielsieg für die SG gab es vor fast exakt 31 Jahren in der Bezirksliga – damals setzte sich Lauscha mit 3:2 durch. In den folgenden Duell gab es fünf Steinacher Siege, zwei Unentschieden. Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen haben wir mit den Kapitänen, Marlon Sperschneider (SV 08 Steinach) und Josef Hienzsch (SG Lauscha/Neuhaus), gesprochen.