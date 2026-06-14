Der 1. FC Sonneberg 2004 hat das letzte Saisonspiel und gleichzeitig das Derby gegen den SV 08 Steinach mit 2:1 (0:0) gewonnen. Doch obwohl die Gastgeber nach der Pause durch einen Doppelschlag die Weichen auf Sieg stellten, rückte das Sportliche Mitte der zweiten Halbzeit für lange Zeit in den Hintergrund. Eine schwere Schulterverletzung von Steinachs Bastian Leipold sorgte für eine rund halbstündige Unterbrechung und überschattete einen ansonsten weitgehend fairen Derby-Nachmittag.