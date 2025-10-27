Mehr als ein Jahr musste Thomas Waap auf diesen Moment warten: Gut 14 Monate nach seiner Kreuzbandverletzung im Kreisoberliga-Spiel gegen Empor Dreißigacker kehrte der bald 37-jährige Spieler des FC Zella-Mehlis zurück auf den Rasen. Dass es dabei am Samstag (25. Oktober) beim Derby gegen den SV Dietzhausen ohne große Unterbrechung regnete, verhagelte Waap nicht die gute Laune. Im Gegenteil. „Es ist tatsächlich eine große Motivation, wenn die Jungs einen jede Woche fragen, wann man denn endlich wieder zurückkommt. Da ist man natürlich dankbar“, sagt Waap.