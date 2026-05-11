Robert Marr wusste, bei wem er sich nach der 0:6-Pleite gegen den FC Zella-Mehlis zu bedanken hatte: Bei den Alten Herren, die das Kreisoberliga-Derby überhaupt erst möglich gemacht haben. „Ich hatte bis gestern Abend neun Spieler. Wir haben dann noch mal wild rumtelefoniert. Da sind jetzt Jungs dabei, die haben gestern Abend noch Pokal mit den Alten Herren gespielt. Also: Riesenkompliment an sie!“, sagt Dietzhausens Trainer am Samstag (9. Mai) nach Abpfiff.