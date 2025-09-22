Der Opa ein Ringer, der Onkel ein Ringer, der Vater ein Ringer (und Deutscher Meister) und wahrscheinlich gab es obendrein im eigenen Stammbaum noch einige Verwandten mehr, die dem Ringkampf verfallen waren, ist sich Finlay Scharfenberg ziemlich sicher. Er selbst hätte diesen Pfad weiter beschreiten können, konnte er sich als Kind doch zeitig über den Titel des Thüringer Meisters freuen. Doch der Benshäuser entschied sich für den Fußball. Der habe einfach mehr Spaß gemacht, erinnert sich Scharfenberg an die Entscheidung zurück; gute 15 Jahre dürfte sie her sein.