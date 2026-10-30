Einen schaurig-schönen Handballabend verspricht am Samstag das Derby zwischen der HSG Werratal 05 und der HSG Suhl – den einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der Oberliga. Die Waffenstädter reisen als Tabellenführer an, wobei sie ihre Spitzenposition auch der Schützenhilfe der Werrataler zu verdanken haben. Wir blicken im Vorfeld auf beide Teams und nennen jeweils drei Gründe, warum die Werrataler die Suhler und die Suhler die Werrataler fürchten sollten.