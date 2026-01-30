Derby im Volleyball: VfB Suhl empfängt VV 70 Meiningen

Für die Damen des VfB 91 Suhl II ist es mehr als ein normaler Thüringenliga-Spieltag. Trainer Elias Gröning spricht offen vom „Highlight-Spieltag der Saison“. Mit dem 1. VSV Jena II als Zweitplatziertem und dem VV 70 Meiningen als Drittplatziertem warten am Samstag (31. Januar) gleich zwei Schwergewichte der 5. Volleyball-Liga. „Das verspricht zwei Topduelle auf Augenhöhe“, so Gröning. Besonders gegen Meiningen, den langjährigen Thüringenliga-Meister, habe sich in den vergangenen Jahren eine Art Derby-Charakter entwickelt. Anpfiff ist um 11 Uhr in der Wolfsgrube.