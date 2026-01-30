Derby im Volleyball: VfB Suhl empfängt VV 70 Meiningen

Was die Zuschauer am Wochenende in Suhl außerdem erwartet? Am Sonntag (1. Februar) gehört die Wolfsgrube dem Nachwuchs. Beim letzten Vorrundenspieltag der U16 weiblich ist der VfB 91 Suhl mit gleich zwei Teams in der höchsten Leistungsklasse (LK) vertreten. Trainer Tobias Walther-Raßmann zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung: Suhl I hielt sich die gesamte Saison stabil in der LK A, Suhl II sammelte wichtige Spielpraxis und wuchs kontinuierlich an das Niveau heran. „Die Entwicklung ist stabil und zielorientiert. Vor allem im Spielverständnis haben die Mädels große Schritte gemacht.“ Auch wenn der Spieltag tabellarisch nicht mehr alles entscheidet, hat er eine besondere Bedeutung: Noch einmal vor heimischem Publikum auflaufen, vor Eltern, Freunden und Unterstützern.