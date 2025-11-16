Mit einem 3:2-Erfolg über den Ortsrivalen SV 08 Thuringia Struth-Helmershof zog der FSV Floh-Seligenthal zum wiederholten Male ins Halbfinale des Ligapokals ein. Das Resultat zwischen den beiden ewigen Ortsrivalen geht angesichts der Spiel- und Chancenverhältnisse in Ordnung. Wer zu dieser brisanten Begegnung erst zur Schlussviertelstunde unter dem Hachelstein erschienen erschienen wäre, hätte nichts versäumt. Die letzten regulären fünfzehn Minuten plus einer sechsminütigen Nachspielzeit hatten es dann allerdings in sich und entschädigten für die 75 vorangegangenen Minuten Tristesse.