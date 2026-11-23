Bremen - Nach seiner Heldenrolle im Nordduell mit dem Hamburger SV wollte Werder Bremens Derbyheld ganz schnell weg. "Meine Frau ist schwanger. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass es bald losgeht", sagte Justin Njinmah nach dem 4:0 (0:0) in der Fußball-Bundesliga gegen den Erzrivalen aus Hamburg, bei dem er mit zwei Treffern in die Rolle des Matchwinners geschlüpft war. "Ich werde mich jetzt umziehen und schnell nach Hause fahren. Dann kann das ein sehr, sehr schöner Tag für mich sein", sagte der in Hamburg geborene Angreifer im NDR.