Vor dem Derby gegen den Tabellendritten SV Borsch 1925 am Samstag ist der SV Wacker 04 Bad Salzungen Schlusslicht der Fußball-Landesklasse, Staffel 3. Nach Lage der Dinge wird die Mannschaft von Trainer Sven Römhild diese Position auch nach dem 13. Spieltag innehaben – selbst im Falle eines überraschenden Erfolges. Denn das bislang einzige sieglose Team verfügt über das mit Abstand schlechteste Torverhältnis der 16 Mannschaften (14:45) und müsste sehr deutlich gewinnen, um den drei Punkte besseren SV Grün-Weiß Gospenroda zu überholen, der gleichzeitig sein Gastspiel beim SV 1921 Walldorf verlieren müsste.