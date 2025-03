Ahoi, Helau und Unmengen Konfetti auf den Straßen: Mit Umzügen in mehreren Orten haben die Faschingsfans in Thüringen ausgelassen den Höhepunkt der närrischen Saison gefeiert. Allein in der Faschingshochburg Wasungen standen bei nasskaltem, aber überwiegend regenfreiem Wetter viele Tausend Schaulustige entlang der Umzugsstrecke.