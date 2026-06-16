Köln - Der Mallorca-Hit "Der Zug hat keine Bremse" erschallte nach dem 7:1-Sieg des DFB-Teams bei der Fußball-WM gegen Curaçao sogar im Stadion - die Bandmitglieder des Mallorca-Hits hat das von den Socken gehauen. Moritz Otte und Joshua Tjong-Ayong saßen nach dem Abpfiff zu Hause vor dem Fernseher, der Ton war bereits stummgeschaltet. "Und dann ging es plötzlich los, unsere Handys klingelten, und Nachrichten gingen ein ohne Ende", erzählte Otte dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Das war unfassbar, man braucht eine ganze Weile, um zu checken, dass das gerade passiert."