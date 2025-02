Vier bis sechs Wölfe sollen es gewesen sein, die in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in einem Gehege in Friedersdorf ein Schlachtfeld hinterließen. Der Sohn des Besitzers der Nutztiere, Pascal Doll, spricht von einem Blutrausch, in den die Tiere mit ihrem Killerinstinkt verfallen sind. Wer wegläuft, fällt ins Beuteschema.