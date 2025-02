In Lehmannsbrück, Friedersdorf und Dörnfeld sind in den letzten Wochen Nutztiere von Wölfen zum Leidwesen ihrer Besitzer gerissen worden. Hätten sie mehr für die Sicherheit ihrer Schafe oder des Muffelwilds tun können? Nicht nur in Gräfinau-Angstedt sind deshalb die Leute verunsichert, inwieweit man sich auch als Mensch noch in oder an den Wald trauen kann.