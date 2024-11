Michael Tempel darf sich „Meiningens erster Schneeschipper dieses Winters“ nennen. Denn während überall sonst in der Stadt die Schneeflocken am Mittwoch wieder tauten, blieben sie auf der Eisbahn rings um den Heinrichsbrunnen liegen. Und so musste der 46-Jährige Eisbahn-Mitarbeiter am Mittwochabend mit dem Schneeschieber ran, um das Weiß zu entfernen. Schließlich soll die Fläche für ein ungetrübtes Laufvergnügen spiegelglatt bleiben. Um das zu gewährleisten, dreht Michael Tempel immer morgens und abends mit der professionellen Eisbearbeitungsmaschine seine Runden. Sie ist erstmals in Meiningen im Einsatz.