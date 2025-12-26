Helena strahlt. Den pinkfarbenen Plasteschlitten hat sie sich schon lange gewünscht. Das wusste der Weihnachtsmann natürlich und überreichte ihr das Präsent an Heiligabend auf dem Museumsvorplatz in Gehlberg. Bis sie den Schlitten ausprobieren kann, muss sich Helena aber noch ein wenig gedulden. Ortsteilbürgermeister Heinz Rogowski hatte zwar pünktlich zum Fest Schnee geordert, wie er sagt, und auch geliefert bekommen. Allerdings hatte er sich wohl in der Menge der weißen Pracht etwas verkalkuliert. Nur ein paar Flocken waren gefallen und bedeckten den Vorplatz mit einer leichten Schneeschicht.