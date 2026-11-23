Was hat der Weihnachtsbaum in Millionen Wohnzimmern weltweit mit Meiningen zu tun? Die Antwort steckt auf gerade einmal acht Quadratmetern.
Der Weihnachtsbaum Von Meiningen in die Welt
Redaktion 23.11.2026 - 10:00 Uhr
Auf nur acht Quadratmetern erzählt eine Ausstellung auf dem Meininger Weihnachtsmarkt die bedeutende Verbindung zwischen Meiningen und dem Weihnachtsbaum.
Was hat der Weihnachtsbaum in Millionen Wohnzimmern weltweit mit Meiningen zu tun? Die Antwort steckt auf gerade einmal acht Quadratmetern.