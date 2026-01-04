Olympiasieger im Sonderzug

Rund 250 VfB-Fans hatten sich mit dem Sonderzug der Süd-Thüringen-Bahn (STB) auf den Weg nach Eisenach gemacht. Darunter auch Bob-Olympiasieger Dietmar Schauerhammer. Der 70-Jährige ist nur punktuell bei den Heimspielen des VfB zu Gast, der „Trip“ zum Heimspiel in Eisenach war für ihn Ehrensache. „Was der Verein für Suhl auf die Beine stellt und für die Stadt und seine Menschen leistet, ist nicht hoch genug einzuschätzen“, lobe der Ex-Leistungssportler den Volleyball-Club. Mit dabei im Zug war auch Bernd Jäger. Der langjährige Rennrodel-Erfolgstrainer in Oberhof hat im Gegensatz zu Schauerhammer eine Dauerkarte für die VfB-Heimspiele in der Wolfsgrube.