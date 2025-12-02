Nachdem sich die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen am Dienstagmorgen ab 7.30 Uhr in ihrem Hotel zum Frühstück versammelten, ging es um 8.15 Uhr schon wieder weiter, denn Cheftrainer Laszlo Hollosy hatte für 8.15 Uhr eine weitere Video-Session anberaumt. Um 9.15 Uhr ging es für den Bundesligisten, der sich mit Rang drei in der vergangenen Saison erstmals für den CEV-Pokal qualifiziert hatte, wie schon am Abend zuvor los in die Dinamo-Hall, wo das Abschlusstraining stattfand. Am Abend tritt der VfB zum Rückspiel gegen Dinamo Bukarest an, das Hinspiel hatte er exakt eine Woche zuvor mit 3:1 für sich entschieden.