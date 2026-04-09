Der MP gratuliert mitten in der Nacht

Geschlafen hat er offenbar gar nicht. Mario Voigt, Thüringens Ministerpräsident (CDU) gratulierte den Suhler Volleyballerinnen gegen zwei Uhr zum historischen Finaleinzug. „Herzlichen Glückwunsch an den VfB Suhl Lotto Thüringen zum Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft“, schrieb er auf Instagram. „Thüringen ist stolz auf euch.“ Kurz nach dem Spiel war er von den mitgereisten Fans noch vor der Palmberg-Arena zur nächsten Stippvisite in der Suhler Wolfsgrube eingeladen worden. „An Mario Voigt“, hieß es da: „Wir freuen uns, Sie im Finale wieder in der Festung begrüßen zu dürfen“, schrieben Thomas Augstein, Kai Tegge und Co. an den Politiker. Der hatte sich bereits nach dem ersten Suhler Viertelfinalspiel gegen den VC Wiesbaden mit den Worten verabschiedet: „Zum Finale komme ich wieder.“ Ob das gleich am kommenden Mittwoch geschehen wird oder erst im zweiten von maximal fünf Finalspielen gegen den Dresdner SC steht noch nicht fest. Aber inzwischen sind Voigt und der VfB Suhl richtig gute Bekannte – schon zwei Tage nach dem Pokaltriumph von Mannheim hatte Voigt zum Empfang in der Erfurter Staatskanzlei geladen.