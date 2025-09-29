Die Reise unseres VfB Suhl LOTTO Thüringen nach Zypern war in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein. Schon bei der Ankunft in Paphos war die Freude spürbar, denn für viele unserer Spielerinnen war es die erste Reise in dieses Land. Ralf Weber, Geschäftsführer von Mantos Int. Food und gleichzeitig unser Hauptsponsor, hatte dieses Camp mit großem Engagement organisiert und uns damit eine völlig neue Möglichkeit eröffnet.