Der Umpfen und seine Umgebung Auf neuem Weg die Rhön entdecken

Da letztes Jahr schon viele den Hexenpfad erwandert haben (bekanntlich Platz 3. bei „Deutschlands schönster Wanderweg“), die gern wiederkommen und noch mehr schöne Plätze und Orte – so auch den Hausberg Umpfen – sehen möchten oder eine Einkehr suchen, wurde der Weg mit der „Rhönbrise“ und dem Schullandheim verbunden. Wer eine außergewöhnliche Übernachtung erleben will, kann in den Butzen im Sommertal schlafen. „Vielen Dank an unsere ehrenamtlichen Wegewarte und Helfer – ohne euch könnten wir so tolle Projekte nicht realisieren!“, sagt Nadine Arnrich, in der VG Hohe Rhön Ansprechpartner für den Tourismus.