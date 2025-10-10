Die Saison am Trusetaler Wasserfall, vor 160 Jahren von Menschenhand geschaffen, wird anno 2025 keine überlange sein. Am 17. April, dem Gründonnerstag, ist erstmals nach der Winterpause wieder Wasser über den Öhmigshauk ins Tal geschossen, zurück ins Bett der Truse. Viele Hundert Menschen hatten sich das Schauspiel nicht entgehen lassen. Im Vorfeld der Saison hatte es erneut umfangreiche Vegetationspflegearbeiten an der Wand gegeben, der Fels präsentiert sich gegenüber der Vergangenheit kahl und bloß. Im Sommer musste die Saison noch einmal kurzfristig wegen Sanierungsarbeiten am Fels unterbrochen werden.