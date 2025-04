Und was macht er eigentlich nachts? Dann ist er nicht digital, sondern elektronisch unterwegs. Dann tourt er unter dem Zelt von Moon-Circus – das ist die Eventagentur von Danny Brohm in Hildburghausen – von Bühne zu Bühne, legt mit Levi Bärnreuther aus Haina gemeinsam als BTWOB auf und bringt feiernde Menschenmassen in Bewegung. Future House und Bass House heißen die Stile, denen er sich gemeinsam mit seinem Schulfreund verschrieben hat. Es ist für ihn der perfekte Ausgleich zum Büroalltag und er schöpft Kraft und Genugtuung daraus, Menschen eine gute Zeit zu verschaffen. „Wenn hunderte Menschen glücklich vor einem stehen, ist das mein größtes Lob“, erzählt er, der gerade Tag für Tag geduldig Menschen das E-Paper auf ihren digitalen Endgeräten installiert.