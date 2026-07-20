Am 31. März 2026 wurde Mathias Ilg zum neuen Stadtbrandmeister der Stadt Ilmenau ernannt und seinem Vorgänger Andreas Meißler für dessen Verdienste gedankt. Inzwischen ist Mathias Ilg exakt seit 112 Tagen – bekanntlich eine markante Zahl für die Feuerwehr – im Amt und damit ist es zugleich Zeit für eine erste Bestandsaufnahme: Wie hat sich der Stadtbrandmeister in seine Aufgaben eingearbeitet und wie sieht er die Ilmenauer Feuerwehren generell aufgestellt?