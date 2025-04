Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann testet LSD im Selbstversuch

Droge der Hippie-Ära

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden psychoaktive Pilze durch einen 1957 von dem New Yorker Bankier und Privatgelehrten Gordon Wasson (1898-1986) verfassten Artikel „Seeking the magic mushroom“ im „Life-Magazin“. Darin beschrieb Wasson die Wirkung psychoaktiver Pilze in früheren Kulturen in Sibirien, Indien sowie Nord- und Südamerika.

Da der Konsum von LSD in den frühen 1960er Jahren in den USA und anderen Ländern legal war, konnte die Droge die Hippie-Ära sowie Künstler- und Intellektuellen-Kreise stark prägen. Nachdem LSD in den meisten Staaten (1966 in den USA, 1971 in Deutschland) verboten worden war, kam der Konsum und die Forschung praktisch zum Erliegen. In den 1980er Jahren wurde LSD als „Party-Droge“ in der Technoszene wiederentdeckt.

In den 1980er Jahren wurde LSD als „Party-Droge“ in der Technoszene wiederentdeckt. Foto: Imago/Depositphotos

Die kristalline Droge LSD wird häufig auf Löschpapier-Bogen (englisch: Blotter), das wie diese „Pink Elephant Blotters“ häufig farbig bedruckt sind, von Dealern in Umlauf gebracht. Foto: Imago/Unitde Archives International

Experimente in der Schweiz

Zu Beginn der 1990er Jahre erwachte das Interesse der Wissenschaft an LSD und psychoaktiven Pilzen neu. 2007 erhielt der Solothurner Psychiater Peter Gasser vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit die Erlaubnis, eine Pilotstudie zur LSD-Behandlung an schwerkranken Krebspatienten durchzuführen, die an Angststörungen litten. Es war die erste offizielle genehmigte Untersuchung zu LSD-gestützter Psychotherapie seit mehr als 40 Jahren. 2014 veröffentlichte Gasser die Ergebnisse in einer Studie im „Journal of Psychopharmacology“ .

Die „New York Times“ schrieb über Grassers Experimente: „Mehrere Probanden starben innerhalb eines Jahres nach der Studie – zuerst erlebten sie allerdings noch ein mentales Abenteuer, das die Schwermut ihrer letzten Tage wohl erträglicher gemacht hat.“