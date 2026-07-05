Das Gipfeltreffen auf dem Schneekopf noch zu toppen zu können, darüber sorgt sich Knut Korschewski, Präsident des mit der Stadt Suhl veranstaltenden Thüringer Gebirgs- und Wandervereins nicht. Dabei war das 26. am vergangenen Samstag eines, das mit vielen Besonderheiten von sich reden machte. Dazu gehörte nicht allein, dass die stetig größer werdende Starter-Schar beider Schneekopflaufstrecken erneut auf dem Gipfel der zweithöchsten Erhebung im Thüringer Wald ins Ziel gekommen ist und dort für ihre beachtlichen Leistungen auch geehrt wurde.