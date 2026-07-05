Das Gipfeltreffen auf dem Schneekopf noch zu toppen zu können, darüber sorgt sich Knut Korschewski, Präsident des mit der Stadt Suhl veranstaltenden Thüringer Gebirgs- und Wandervereins nicht. Dabei war das 26. am vergangenen Samstag eines, das mit vielen Besonderheiten von sich reden machte. Dazu gehörte nicht allein, dass die stetig größer werdende Starter-Schar beider Schneekopflaufstrecken erneut auf dem Gipfel der zweithöchsten Erhebung im Thüringer Wald ins Ziel gekommen ist und dort für ihre beachtlichen Leistungen auch geehrt wurde.
Der Schneekopf ruft Gleich mehrere Gipfel auf dem Gipfel
Dörthe Lemme 05.07.2026 - 17:15 Uhr