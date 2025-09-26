Wo sind sie denn nur, die ganzen Leichenberge? Diese Frage stellte ich mir vor einigen Tagen bei einem Besuch in Naumburg. Denn mich hatte es mit dem Fahrrad in die Stadt an der Saale mit dem schönen Dom verschlagen. Als ich die Innenstadt erkunden wollte, bin ich – so wurde es mir in Ilmenau antrainiert – vor der Fußgängerzone brav vom Drahtesel abgestiegen, um zu schieben. Denn wir alle wissen aus den hitzigen Diskussionen hier vor Kurzem: Radfahrer in Fußgängerzonen – das ist ein tödliches Risiko. Lebensgefahr! Chaos! Anarchie!