Die Ortsgruppe Suhl des Rennsteigvereins ist vor wenigen Tagen auf dem Suhler Planetenwanderweg von der Sonne zum Pluto unterwegs. „Für viele von uns begann dieser Wandertag bereits an der Haustür, denn wir mussten ja zum Hohe Loh, einem Suhler Berg, der immerhin 529 Meter hoch ist. An einem so schönen Sommertag wie diesem 9. August war das natürlich kein Problem. Matthias Rolfs, unser Wanderführer, begrüßte uns nun vor der Suhler Sternwarte mit dem stolzen Namen K.E. Ziolkowski und gab bekannt, dass wir heute sechs Milliarden Kilometer wandern werden“, blickt Arno Mennicke von der Suhler Ortsgruppe zurück auf einen ereignisreichen Tag. Zum Glück seien es dann doch ein paar Kilometer weniger gewesen.