Der Pädo-Sadist aus Hamburg, der im Internet wilderte

„Es gibt gerade im Bereich schwerer Gewalt Menschen, die haben keine Empathie“, sagt die Gießener Strafrechtlerin und Kriminologin Britta Brannenberg. „Sie sehen den anderen nicht als Menschen und empfinden kein Mitgefühl, sie denken nur an sich selbst und die Durchsetzung ihrer Interessen. Sie können auch aus verschiedenen Gründen Spaß an der Gewalt und der Dominanz über andere Menschen haben. Teilweise ist dies genetisch bedingt. Bei vielen kommen aber negative Erfahrungen, insbesondere Vernachlässigungen oder Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend, hinzu.“