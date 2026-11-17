Vier Filme in einem Jahr

Schon vorher war 2026 für Pattinson ein außergewöhnliches Jahr. In "The Drama" spielte er an der Seite von Zendaya, in Nolans "Die Odyssee" glänzte er unter vielen Stars als fieser Antinoos. Für "Primetime", in dem er den Moderator Chris Hansen spielt, wird er sogar als Oscar-Kandidat gehandelt. Im Dezember folgt "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve.

Und jetzt also 007. Villeneuve wird auch seinen Bond-Einstand inszenieren, der 2028 ins Kino kommen soll. Pattinson tritt in die Fußstapfen von Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Anders als seine Vorgänger ist er schon bei seiner Verpflichtung ein Weltstar.

Bereits die ehemalige Bond-Produzentin Barbara Broccoli soll Pattinson im Blick gehabt haben, bis er Batman wurde. Danny Boyle, der als Regisseur für Craigs Abschiedsfilm "Keine Zeit zu sterben" noch vor dem Drehstart zurücktrat, schwärmte 2022 im Magazin "Esquire", Pattinson wäre ein "großartiger Bond". Studiochef Mike Hopkins von Amazon MGM Studios lobte seine "bemerkenswerte Bandbreite", "magnetische Leinwandpräsenz" und "stille Intensität".

"James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens", sagte Pattinson nach der Verkündung. Welchen Stellenwert die Rolle - vor allem im Vereinigten Königreich - genießt, zeigt sich daran, dass sich sogar der Buckingham-Palast auf Instagram meldete: "Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr Bond."