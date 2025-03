Fußball-Bundesliga Bayern jubelt dank Doppelpacker Sané - Aber Abwehr-Sorgen

München - Als sich die Bayern um Doppelpacker Leroy Sané für den Heimsieg über St. Pauli feiern ließen, trübte eine neue Verletzungssorge die Laune bei den Münchnern. Abwehrspieler Hiroki Ito musste kurz vor Schluss vom Feld und droht just bei den entscheidenden Partien in der Fußball-Bundesliga und der Champions League auszufallen. "Er hat es im gleichen Fuß gespürt, wo er bereits zuvor in der Saison Probleme hatte", schilderte Trainer Vincent Kompany und erinnerte an den Mittelfußbruch bei dem Japaner. Der Coach klang deutlich enttäuschter, als es ein 3:2-Heimsieg eigentlich erwarten lässt.