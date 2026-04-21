«Der nackte Affe» Britischer Zoologe Desmond Morris gestorben

Sein Vater habe ein Leben voller Entdeckungen, Neugier und Kreativität geführt, schrieb sein Sohn laut PA. Er fügte hinzu: "Er war ein Zoologe, Menschenbeobachter, Autor und Künstler, der bis zu seinem Tod schrieb und malte." Desmond Morris sei ein großartiger Mann und ein noch großartigerer Vater und Großvater gewesen.